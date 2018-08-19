福島核廢棄物鋼桶 8000個出現腐蝕

東京電力公司指出，18.7萬個裝有防護服焚燒灰等低放射性廢棄物的鋼桶，約有8000個出現腐蝕情況。圖為福島第一核電廠。（法新社）

2018-08-19 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島核災至今已逾7年，據東京電力公司指出，18.7萬個裝有防護服焚燒灰等低放射性廢棄物的鋼桶中，約有8000個出現腐蝕情況，雖然東電用鋼鐵製容器替換問題鋼桶，但日媒指出，如何管理核汙染廢棄物已成為重要問題。

《共同社》報導，在2011年3月核災發生前，東電將福島第一核電廠運行中所排出的廢液濃縮後用水泥固定，再將這些廢棄物等裝入鋼桶，放在固體廢棄物儲藏庫保管，截至今年5月數量已達18.6萬個，其中7692個出現腐蝕。另外，有960個鋼桶裝有核災後報廢作業中使用的防護服焚燒灰等，其中156個也確認出現腐蝕。

東電稱，鋼桶腐蝕可能是受到廢棄物中水分等影響，「鑑於1997年曾發生鋼桶底部脫落、裡面物質洩漏的問題，已強化檢查」，之後未發生洩漏。

東電表示，已用耐水性膠帶修補腐蝕的鋼桶，再用塑膠袋包裹後，轉移到鋼鐵製容器持續保管。之後計畫每天檢查50個鋼桶，以確認是否有新的腐蝕情況。

上月日本核能監管機構「原子力規制委員會」召開的研究會上，有出席者指出，福島第一核電廠空間狹窄，應該盡早把廢棄物轉移到青森縣六所村的掩埋處理低放射性廢棄物的設施。東電表示，「制定了約10年間可在（核電廠）用地內保管的計劃，今後將討論搬出」。