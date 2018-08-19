遼寧、河南、江蘇... 中國8月爆第3起非洲豬瘟疫情

2018-08-19 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國本月爆發非洲豬瘟疫情，中國農業農村部19日發布消息，表示江蘇省連雲港市某養殖場15日起爆發疫情，導致615頭生豬發病、88頭死亡，後經檢驗 確診為非洲豬瘟，這也是中國在這個月以來，發生的第3起非洲豬瘟案例。

綜合中國媒體報導，中國農業農村部今天表示，江蘇省連雲港市海州區的某養殖場，從15日開始陸續出現生豬因不明原因死亡，截至目前發病615頭、死亡88頭，19日經中國動物衛生與流行病學中心確診，確認為非洲豬瘟疫情。

中國農業農村部表示，確診後已啟動應急機制，採取封鎖、撲殺等措施，禁止所有生豬和易感染動物進出封鎖區，目前該起疫情已得到有效控制。

值得注意的是，這是中國在8月發生的第3起非洲豬瘟案例。

首先是中國農業農村部3日證實，遼寧省瀋陽市某養豬戶爆發非洲豬瘟，該戶發病豬隻47頭、死亡47頭，由於非洲豬瘟雖然不傳人，但豬隻染上死亡率達100%，中國當局表示已封鎖疫區並撲殺，並控制住疫情。

到了16日，中國農業農村部發布消息，指出黑龍江調往河南鄭州的生豬確診非洲豬瘟疫情，但疫情已得到有效控制。該起案例為中國雙匯食品有限公司鄭州屠宰場從黑龍江省運來的生豬染有非洲豬瘟，事後疫區封鎖，廠內訂單轉移。