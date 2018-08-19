霸氣！「世界最窮總統」退出政壇 婉拒高額退休金

烏拉圭前總統穆西卡被稱為是「全世界最窮總統」。（法新社）

2018-08-19 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕號稱「全世界最窮總統」的烏拉圭前總統穆西卡（Jose Mujica），任內其間將90%的薪水全數捐出，廣受民眾愛戴。穆西卡卸任後轉任參議員，他在本週二（14日）宣布退休，同時也拒絕政府高額的退休金，再次廣獲民眾欽佩。

捐出9成薪水 被稱「全世界最窮總統」

綜合外媒報導，現年83歲的穆西卡，自2010年到2015年擔任烏拉圭總統，穆西卡當政期間，做出不少改革施政，包括允許同性婚姻、大麻合法化和賦予墮胎權等。

除此之外，穆西卡更將1萬3千美元（約新台幣39萬元）的月薪捐出9成，做為政府的社會住宅計畫資金，因他覺得自己「用不到那麼多錢」，也因此被戲稱是「全世界最窮總統」。

卸下參議員 婉拒高額退休金

穆西卡作風深受民眾愛戴，擁有65％支持度的他，2015年卸任後，仍繼續活躍於政壇，轉任參議員，為百姓謀取福利；穆西卡本週二（14日）表示，自己因身體狀況不佳，坦言已「精疲力盡」，宣布卸下參議員一職，與妻子回到農場過著儉樸生活，此外，穆西卡還一口氣婉拒高額的退休金，再次讓人民欽佩。

全球人氣最旺總統

2015年穆西卡在任期最後2天，發表告別演說時，吸引數千名群眾聚集廣場前，歡送穆希卡，不少民眾還不捨落淚，「他就是人民，所以我們來歡送他。」「他是全烏拉圭人的總統。」

生活簡樸 住舊農舍、開老爺車

穆希卡和妻子兩人膝下無子，當選總統後放棄豪華的總統官邸，繼續住在首都蒙特維多郊區的舊農舍，也拒絕隨扈和防彈轎車接送，自己每天開著1987年份的老爺金龜車上下班。

對於外國媒體以「全世界最窮總統」形容他，穆希卡2013年接受中國新華社訪問時曾表示：「我不窮，那些欲望很多的人才是真正的貧窮，我有的已經足夠了。」

穆西卡任職總統期間，將90%的薪水捐出，近日他宣布辭去參議員一職，並婉拒了高額的退休金。（法新社）

穆西卡開著老爺金龜車作為交通工具。（美聯社）