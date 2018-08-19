不能再稱「摩門教」了！ 全名超長讓人唸不出來...

美國猶他州的「耶穌基督後期聖徒教會」總會會長尼爾森（見圖）。（美聯社）

2018-08-19 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣有不少民眾篤信摩門教，不過未來不能再叫「摩門教」了！美國猶他州的「耶穌基督後期聖徒教會」總會會長尼爾森（Russell Nelson）發表聲明，稱摩門教徒和非摩門教徒都堅持用其全名「耶穌基督後期聖徒教會」（the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints），未來不可再用以往俗稱的「摩門教」。

根據《紐約時報》報導，93歲的會長尼爾森表示，此政策改變是上帝的啟示，教會成員必須調整，不能再用俗稱的稱呼。根據聲明，「摩門教會」、「摩門教徒」和「摩門教」都不再被接受，也不能使用縮寫「L.D.S.」。不過，唯一的例外是教會正典之一的《摩門經》（Book of Mormon），以及經美國政府承認、教徒在19世紀中期自伊利諾州遷徒至猶他州的路線「摩門之路」。

報導指出，尼爾森1990年就曾推動正名，當年他強調，「有時大家用俗稱而不用真名，但可能冒犯到當事人或命名的父母。」他也根據教義指出，創教先知史密斯（Joseph Smith）1838年已有相關指示。

教會表示，也能用「耶穌基督復興教會」。學者指出，政策改變可能是想強調該教會對基督教的獨特領悟地位，「復興」的意義可能指原始的基督教信仰已經過時，只有摩門教才奉行真正的基督教。夏威夷楊百翰大學的教授也說，教會可能希望名字裡有耶穌基督，能觸及更廣大的基督教世界。