美國老奶奶在住處旁拿刀割草 遭3名警察以電擊槍制伏

美國喬治亞州87歲老奶奶Martha Al-Bishara，在住家外拿刀割著蒲公英時，遭警方以電擊槍擊倒在地。（美聯社）

2018-08-19 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州87歲老奶奶Martha Al-Bishara，在查茨沃思（Chatsworth）的住家外拿刀割著蒲公英，接著有3名警察到場要她放下刀械，由於老奶奶不會說英文所以沒有照做，警方最後發射電擊槍將她擊倒。

據《衛報》報導，老奶奶持刀割草時，附近1名男孩和1間酒吧的店員打電話報案，告訴警方有個人拿刀在外頭徘徊，該名店員在電話裡說，持刀人士看起來很老，應該無法走得太遠，似乎正在走來走去尋找什麼東西，可能是想要割草之類的。

警方獲報後派出3名警官前往處理，在老奶奶沒有聽從命令放下刀械後，就以電擊槍攻擊讓她倒地不起，並逮捕、拘留她2個多小時。老奶奶的親戚不滿地說，警察應該要有更多的耐心，而且如果3名警官無法處理1名87歲的老太太，應該要重新考慮自己是否適合掛上警徽。

查茨沃思警察局局長埃瑟里奇（Josh Etheridge）力挺警方使用電擊槍電倒老奶奶，他強調1名87歲的女子拿著刀，是有能力去傷害警察的，到場處理的警官是以最低限度的武力阻止了威脅。不過埃瑟里奇也說，目前警局正在進行內部調查，確認當時採取的武力應對是否合適。