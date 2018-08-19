習近平的系統思維是什麼？ 美媒：就是「不認錯」！

不少觀察者認為，習近平自上台以來的表現顯示，他的持之以恆的系統思維就是「不認錯」。（美聯社）

2018-08-19 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前轉為低調，外界猜測其權力是否動搖，不過最近中國官媒又高調宣傳習近平擁有高超的系統思維。對此不少觀察者認為，習近平自上台以來的表現顯示，他持之以恆的系統思維就是「不認錯」。

《美國之音》報導，習近平2012年成為中國領導人後，逐步增加對官媒和網路的控制，在個人崇拜的宣傳更是達到高峰，甚至超過了中國已故獨裁者毛澤東的個人崇拜。官媒對習的個人崇拜，經常令中國公眾和網民反感和嘲笑，導致中共黨內許多人的不安，許多人被勾起毛澤東當年獨斷專政的痛苦回憶，中國內外觀察家也感到不安和驚訝。

雖然習近平日前轉為低調，但近日又開始活躍，官媒稱他「文武精通」，在官媒筆下，習近平似乎樣樣精通，各大官方媒體最近不斷宣傳《習近平的系統思維方法》一文，稱習近平表現出系統思維方法的科學性與系統性。

但美媒批評，該文顯示「習近平的系統思維方法，多是大而無當但絕對正確的廢話」，報導近一步批評，「中國國內外許多觀察家和學者也一直指出，習近平與其他實行專制獨裁的共產黨國家在位領導人一樣，其系統思維和行為的首要特色是『不認錯』。」

不少觀察家認為，習近平的系統思維方法的另一個明顯的表現，就是他做的一些事情非常不得人心，因此竭盡全力封殺中國公眾發出的相關的議論和批評，但與此同時繼續一意孤行，繼續做公眾所痛恨的事情。