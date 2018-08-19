伊朗國機國造成功 新一代戰機22日亮相

伊朗新一代國產戰機征服者-313（Qaher 313），將在8月22日亮相。（歐新社）

2018-08-19 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗國機國造成功了！2013年，該國公布新一代國產戰機征服者-313（Qaher 313）正在研發中，經過5年多的時間後，伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）昨（18日）宣布22日將推出新戰機。

據《路透》報導，伊朗海軍還加碼公布，由於美軍在波斯灣地區引發的緊張局勢，伊朗首次在軍艦上裝備了國造的先進防禦武器系統。伊朗與美國的衝突，來自於川普於5月撤回了與伊朗之間的協議，該協議裡伊朗必須減少核武製造，好讓西方各國放寬制裁。

川普認為，這項妥協存在著嚴重缺陷，因為它沒有遏止伊朗的彈道導彈計畫，以及伊朗在敘利亞、伊拉克、葉門之間所造成的衝突。

哈塔米（Amir Hatami）對此表示，該國的首要任務是進行導彈計畫，國家在這個領域處於有利地位，需要繼續發展下去。哈塔米還透露，伊朗將在國防工業日（8月22日）讓新戰機亮相，屆時會看到征服者-313升空飛行。

伊朗在2013年公布新型國產戰鬥機計畫時，不少專家對其可行性相當懷疑。因為伊朗當時空軍僅有幾十架戰鬥機，包括俄羅斯軍機和1979年伊朗革命之前獲得的老舊美國模型機。