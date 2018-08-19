假疫苗權鬥篇 傳中國藥監系統最優改革官員「被引咎辭職」

2018-08-19 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕假疫苗事件造成中國人心惶惶，重挫生藥產業，整個藥監體系幾近崩解，中國國家主席習近平震怒之餘，要求詳查及問責，目前已傳出逾40名官員因此而下台，後續的懲處還在進行中，但是，被要求下台的官員中，且包括一名被視為中國藥監系統多年來改革成績最好的藥監局局長畢井泉。

《多維新聞》稱這次是中國藥監系統有史以最大的一次人事動蕩，被懲處官員中，有7名部級高官，但是，最受矚目的是中國國家市場監督管理總局副局長畢井泉，他不僅是十九大之後被提拔上台的正部級官員，是此次假疫苗事件中，國務院調查組的組長，更是「被業界認為是多年來成績最好的藥監局局長」。

由於畢井泉的「被引咎辭職」，也引發中國政壇新的議論，懷疑中國藥監系統改革還會繼續下去嗎？

據報導，畢井泉下台，在網路上發燒，形容畢井泉的仕途如同「一場官場黑色幽默劇」，也是中國改革派官員的樣板。中國藥監系統一向被認為是「千瘡百孔」，63歲的畢井泉，長期在藥監系統任職，在中國官場上算是知名的「改革派」，多次強調「壯士斷腕」，力推藥品審評審批的透明化，更「突擊檢查」企業，是問題企業最頭痛的官員；在他任職食藥3年，被評其變革比過去30年總和還要多。