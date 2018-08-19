蒲亭出席奧地利外長婚禮 與新娘子翩翩起舞

2018-08-19 04:12

〔中央社〕應邀出席奧地利外長克奈斯爾（Karin Kneissl）婚禮的俄羅斯總統蒲亭，今天在婚禮上與新娘子挽臂翩翩起舞。反對陣營批評人士指稱，邀請蒲亭有損西方的反莫斯科立場。

路透社和英國廣播公司（BBC）報導，蒲亭於前往柏林郊外與德國總理梅克爾（Angela Merkel）舉行會談途中，在奧地利過境停留。他攜帶一束捧花，由準備為賓客獻唱的一群哥薩克歌手陪伴，搭車抵達婚禮會場。

照片顯示，53歲的新娘子克奈斯爾滿臉笑容在奧地利南部斯蒂利亞省（Styria）一座酒莊舉行的婚禮上，與蒲亭共舞並交談。克奈斯爾是嫁給企業家梅林格（Wolfgang Meilinger）。克里姆林宮指出，在婚禮上以德語發表演說並舉杯祝賀的蒲亭，專注傾聽新娘子說話。

蒲亭獲邀出席婚禮，讓維也納和莫斯科兩地的許多人同感驚訝，尤其是正值歐洲聯盟與俄羅斯因俄國兼併烏克蘭克里米亞地區（Crimea）等議題而關係交惡時期。

蒲亭在與梅克爾會談前表示，那是一項美好行程，屬私下訪問。

克奈斯爾是精通多國語言的中東問題專家，未隸屬特定政治黨派，先前也未有她與蒲亭關係特別親密友好的相關報導。但她是由奧地利極右派自由黨（FPO）提名出任外長一職，而自由黨與蒲亭領導的團結俄羅斯黨（United Russia party）簽有合作協議。

擔任奧地利副總理的自由黨黨魁史特拉赫（Heinz-Christian Strache）一直表達支持俄羅斯立場，並呼籲解除對莫斯科祭出的制裁措施。