葉門空襲巴士40名學童罹難 CNN揭露：炸彈是美國提供！

2018-08-18 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕以沙烏地阿拉伯為首的聯軍日前對葉門北部發動空襲，其中一部巴士不幸遇襲，車上有40名學生因此喪命，讓人惋惜。據悉，擊中巴士的炸彈經過調查後，是美國國務院與利雅德當局協議後，由美國售予沙國的。

美國有線電視新聞網（CNN）在今天報導，表示透過與葉門記者及軍火專家們的確認，在本月9日，由沙國為首聯軍發動的空襲後，拍攝到一組出現在炸彈碎片上的編號，顯示當時拍到的彈片是由美國國防武器承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的MK-82雷射導引炸彈引爆後的殘骸。

其實美國前總統歐巴馬在任內時，沙國在2016年10月就使用過類似的炸彈，對一場舉辦在葉門首都沙那（Sanaa）的喪禮發動攻擊，造成140人因此喪生。自此，歐巴馬便下令美方日後禁止對沙國出售具有導引系統的精確制導武器。但是，川普上任後，便取消了這道禁令，繼續對沙國販售類似軍武。

9日發生在葉門北部的這場空襲，包括40名學童在內，共造成51人死亡。根據紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）指出，當天沙國對葉門西北部的薩達省發動的另一次攻擊，也造成79人受傷，其中就有56名孩童，令人不勝唏噓。本月13日，廣大的哀悼者齊聚，一起為這些罹難者舉行大型喪禮。