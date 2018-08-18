鼻酸！孫吃完麥當勞只顧打電動 爺爺落寞凝望

墨西哥一對祖孫倆到麥當勞用餐，然而孫子卻完全不顧爺爺只忙著打電動。（圖擷取自推特Daxiett）

2018-08-18 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥的一名網友丹尼爾（Daniel Barnett）14日將在麥當勞裡看到的景象拍下來上傳到推特，只見這張照片裡的老爺爺和孫子面對面坐著，孫子卻自顧自地戴上耳機開始玩遊戲，而老爺爺也就這麼癡癡地看著寶貝孫子，鼻酸的畫面引起廣大網友回應，短短4天內，這則貼文已經有14.5萬人按讚。

這名住在墨西哥諾加萊斯市的網友丹尼爾，日前到麥當勞時拍下了一對祖孫倆的相處狀況，用餐後的他們不但不發一語，其中那名小朋友還完全不顧爺爺，忙著帶起耳機打電動，然而老爺爺看起來也不生氣，只是默默地看著寶貝孫子玩手機，似乎覺得這樣的時光令人感到滿足。

丹尼爾鼻酸之餘便將照片上傳到推特，並寫道「孩子，你快沒有時間了，但你卻沒有意識到。」表示這個小朋友能和爺爺相處的時光，或許已經所剩不多了，然而他卻沒有好好珍惜每個當下。短短4天內，這則貼文已經有14.5萬人按讚，7萬3000人分享，引起網友熱烈討論。

有網友感慨的留言，「當一個人還是小孩子的時候，他認為祖父母是永恆的。」也有網友表示「這提醒我們要多珍惜身邊的人」、「孩子，我多羨慕你的爺爺還在世。」