白色百合成為日本盆節象徵 它其實來自台灣

2018-08-18 21:26

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕8月中旬的盂蘭盆節是日本民眾返鄉掃墓的重要節日，關東地區高速公路兩旁隨處可見盛開的白色百合，日本人把這種白花視為盆節象徵，但很多人並不知道這種百合其實是近百年前被人從台灣引進的「台灣百合」，學名為「Lilium formosanum」，日本稱為「高砂百合」。

台灣百合被命名為「Lilium formosanum」（福爾摩沙百合）的年代很早，長年推動台灣百合復育，並希望將它定為台灣國花的「追花人」駱明永說，最早發現台灣百合之美的植物學家應該就是在天津條約後，隨著淡水開港搭船抵台的蘇格蘭植物學家福鈞（Reber Fortune），福鈞也是將2萬株中國茶苗偷運到印度大吉嶺的歷史名人。上百年前人們並未意識到「外來物種」會對本地生態平衡造成威脅。

當時淡水開滿了美麗的百合，將山坡染成一片雪白，台灣百合不但是原生種，也是台灣才有的特有種，深綠色細長的葉子、六角形喇叭狀的花冠、花被有紅色條紋，種籽發芽後的翌年就能開花，台灣百合不但繁殖力極強，而且在台灣從海邊到海拔3000公尺處均有生長，每年4到9月都能開花，日本的緯度高花期約7到9月，正好是盆節時期。

駱明永表示，台灣百合在日治時期被當做觀賞用的庭院植栽或切花帶到日本，日本國立環境研究所公布的「侵入生物資料」也顯示，引進時間是距今近百年前的1923~24年，後來還被大量種植於日本高速公路的兩側。

駱明永說可能是長年「追花」培養的直覺，台灣百合總會在不經意的地方呼喚他，今年7月他到東京旅行時，在東京鐵塔旁的民宅花圃、六義園及上野公園等地都發現了台灣百合的芳蹤。事實上，台灣百合不但在日本遍地開花，也遠征了南非及澳洲。

駱明永說台灣百合生命力強靭、熱愛陽光很能代表台灣人堅毅不拔的精神，他還提起1990年台灣3月學運「野百合學運」，但其實「野百合」原生於中國並不能代表台灣。中國野百合在鐮倉時代傳入日本博多，被稱為「博多百合」（Lilium brownii ），花朵酷似鐵砲百合，日本國內現存的個體極少。