白色百合成為日本盆節象徵 它其實來自台灣

2018-08-18 21:26

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕8月中旬的盂蘭盆節是日本民眾返鄉掃墓的重要節日，關東地區高速公路兩旁隨處可見盛開的白色百合，日本人把這種白花視為盆節象徵，但很多人並不知道這種百合其實是近百年前被人從台灣引進的「台灣百合」，學名為「Lilium formosanum」，日本稱為「高砂百合」。

台灣百合被命名為「Lilium formosanum」（福爾摩沙百合）的年代很早，長年推動台灣百合復育，並希望將它定為台灣國花的「追花人」駱明永說，最早發現台灣百合之美的植物學家應該就是在天津條約後，隨著淡水開港搭船抵台的蘇格蘭植物學家福鈞（Reber Fortune），福鈞也是將2萬株中國茶苗偷運到印度大吉嶺的歷史名人。上百年前人們並未意識到「外來物種」會對本地生態平衡造成威脅。

當時淡水開滿了美麗的百合，將山坡染成一片雪白，台灣百合不但是原生種，也是台灣才有的特有種，深綠色細長的葉子、六角形喇叭狀的花冠、花被有紅色條紋，種籽發芽後的翌年就能開花，台灣百合不但繁殖力極強，而且在台灣從海邊到海拔3000公尺處均有生長，每年4到9月都能開花，日本的緯度高花期約7到9月，正好是盆節時期。

駱明永表示，台灣百合在日治時期被當做觀賞用的庭院植栽或切花帶到日本，日本國立環境研究所公布的「侵入生物資料」也顯示，引進時間是距今近百年前的1923~24年，後來還被大量種植於日本高速公路的兩側。

駱明永說可能是長年「追花」培養的直覺，台灣百合總會在不經意的地方呼喚他，今年7月他到東京旅行時，在東京鐵塔旁的民宅花圃、六義園及上野公園等地都發現了台灣百合的芳蹤。事實上，台灣百合不但在日本遍地開花，也遠征了南非及澳洲。

駱明永說台灣百合生命力強靭、熱愛陽光很能代表台灣人堅毅不拔的精神，他還提起1990年台灣3月學運「野百合學運」，但其實「野百合」原生於中國並不能代表台灣。中國野百合在鐮倉時代傳入日本博多，被稱為「博多百合」（Lilium brownii ），花朵酷似鐵砲百合，日本國內現存的個體極少。

  • 台灣百合在東京上野公園內綻放。（記者林翠儀攝）

    台灣百合在東京上野公園內綻放。（記者林翠儀攝）

  • 長年推動台灣百合復育的前竹科工程師駱明永7月在東京鐵塔附近民宅發現台灣百合蹤跡。（駱明永提供）

    長年推動台灣百合復育的前竹科工程師駱明永7月在東京鐵塔附近民宅發現台灣百合蹤跡。（駱明永提供）

  • 繁殖力和適應性極強的台灣百合。（記者林翠儀攝）

    繁殖力和適應性極強的台灣百合。（記者林翠儀攝）

  • 台灣百合生長在東京上野公園警察分駐所後方放置空調壓縮機的空地上。（記者林翠儀攝）

    台灣百合生長在東京上野公園警察分駐所後方放置空調壓縮機的空地上。（記者林翠儀攝）

  • 百合花的外觀上，有紫色類似血管的百合花，即為台灣百合。（記者俞肇福攝）

    百合花的外觀上，有紫色類似血管的百合花，即為台灣百合。（記者俞肇福攝）

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