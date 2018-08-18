日裔辣妹店員遭辱「死黃疸人」 經理下禁客令

2018-08-18 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國連鎖餐廳「Hooters」以身材姣好的年輕性感服務生而著名，12日傳出種族歧視事件，一名22歲日裔混血兒伊琳娜（Elina Blackstock）遭客人羞辱「換工作吧，死黃疸人」，事後餐廳決定將客人列入黑名單，禁止有種族歧視傾向的人再來消費。

據《赫芬頓郵報》報導，從小在東京長大的伊琳娜，好不容易達成在這間餐廳工作的夢想，日前卻在服務一戶白人家庭時被嘲諷，一名青年在收據單寫上「換工作吧，死黃疸人」，另一名中年女子則敷衍地笑著說「對她友善一點啦」，未阻止歧視行為發生，對此伊琳娜心碎離職。

伊琳娜指出，如果是因服務不佳，大可指出她需要改進的地方，但種族和膚色是她無法改變的事，「你可能會覺得我的口音很好笑，但請記得，我花費兩倍心力來跨越這個障礙，你卻不到一刻就摧毀了它。」

事件爆發後，Hooters餐廳經理告知公司高層，而該家餐飲集團的法律顧問列維塔斯（Claudia Levitas）則發表聲明，「很遺憾這種歧視行為至今仍然存在。」也指出未來禁止這名客人再來用餐。

儘管經理希望讓她復職，但目前就讀德州弗農學院（Vernon College）刑事司法學系的伊琳娜表示，自己還有其他兼職，現在想先專注在學業上，暫時不回去工作。