北京碰瓷黨「假車禍」 求逼真竟然餵毒「真的打斷手」

2018-08-18 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國有個在北京製造多起「假車禍真詐財」的「碰瓷」集團，這個詐騙集團為求逼真，甚至會先對負責演「傷者」餵毒品以止痛，再真的把手打到骨折；以假亂真的演技讓他們同一天內，成功連騙6名倒霉駕駛，不過詐騙行為最後還是被當地警方發現，8名集團成員全部落網。

綜合外媒報導，這個「碰瓷」集團首先會有一名成員負責開車，在鎖定目標的車輛前龜速行駛，迫使後方的目標車輛受不了而超車，再讓一個成員騎單車載著扮傷者的人在後方假裝被撞倒，借此騙醫藥費。

這個「碰瓷」集團利用這樣的手段，在2017年11月至2018年3月於北京四處詐騙，以同樣的手法，每次騙得人民幣100元到5萬多元不等（約新台幣445元至22.2萬元）；而這個詐騙集團會落網，是在2017年3月11日時，他們以同樣的手法，欲向一輛箱型車的駕駛進行詐騙，不過就在雙方前往醫院的途中，駕駛報警想處理車禍事故，結果這兩位詐騙集團成員馬上就逃走。

警方調查後發現不單純，可能是「假車禍真詐財」的詐騙集團，結果警方當天就破獲這個「碰瓷」集團，逮捕8名成員，共假造了20起假車禍，不法所得總計人民幣25.9萬元（約新台幣115.4萬元）。

這個「碰瓷」集團總共8名成員，因為來自同鄉且都無業而聚集作案，他們的詐騙行動有明確的分工，有人負責開車龜速行駛、有人負責裝傷者跟騎單車，有人負責裝傷者的親屬等等；其中詐騙集團為了讓演技更逼真，還餵負責演「傷者」的人毒品，趁他意識不清時把手打斷。

目前北京懷柔法院在8月16日開庭審理，8個成員全部認罪，審判結果擇日再宣判。