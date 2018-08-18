不生要錢、多生罰錢 中國民眾怒了

2018-08-18 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕為提高生育率，中國有學者建議設「生育基金制度」，規定40歲以下公民不論男女，每年須以工資比例繳納生育基金，而育齡男女要生二胎含以上才能支取基金和生育補貼，引發國內輿論強烈反彈，短期內恐無望實施，另一方面，中國也持續徵收計畫生育的社會撫養費，民眾險被政府兩頭收錢吸血，紛紛上網怒批。

綜合媒體報導，日前一篇刊登在江蘇省委機構報《新華日報》文章提到，針對40歲以下男女，每年要拿出一定比例的工資繳交生育基金，當家庭生育第二胎及以上時，可申請取出基金並領取生育補貼；如公民未生育二孩，帳戶資金則待退休時再行領出。此文一出，引發網友怒批，「這要是實施了，距離亡國也就不遠了」、「黨破國猶在」、「生什麼孩子，連房子都住不起去哪啪啪啪」。

過去中國採取計畫生育，向超生的家庭徵收社會撫養費，近期中國多地也啟動新一輪社會撫養費徵收，7月5日河南柘城縣，針對超生家庭，須徵收夫妻雙方上一年度純收入的3倍，若不在規定時間內繳納將強制執行；在福建省衛生和計畫生育委員會網站中，8月6日發布消息稱，若催繳含2次以上不履行的家庭，擬將其納入「個人徵收黑名單」。

面對中國欲徵收頂客族（雙薪、無子女的夫妻）生育基金，轉頭又伸手要超生家庭社會撫養費的舉動，讓網友紛紛無奈表示，「所以現在是生孩子也要錢，不生也要錢」、「這些錢用在哪裡了」、「生娃罰款不生交錢，這道選擇題我不會做」。