美宗教團體立「巴風特」雕像 抗議州議會獨厚特定宗教

美國一群「撒旦聖殿」的信徒，為了抗議阿肯色州議會在州議會大廈前豎立一個「十誡紀念碑」，質疑州議會獨厚特定宗教的行為，在示威活動中直接在州議會大廈前也放置一個高約2公尺的「巴風特」青銅雕像。（美聯社）

2018-08-18 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國宗教團體「撒旦聖殿」（The Satanic Temple）的信徒，為了抗議阿肯色州議會在州議會大廈前豎立一個「十誡紀念碑」，質疑州議會獨厚特定宗教的行為，已違反涉及「宗教自由、言論自由」的美國憲法第一修正案，在示威活動中直接在州議會大廈前也放置一個巨大的「巴風特」的青銅雕像。

綜合媒體報導，美國的宗教組織「撒旦聖殿」（The Satanic Temple）並不是如字面所述的「崇拜惡魔」，而是一群質疑權威的無神論者與自由派人士所組成的宗教組織。

「撒旦聖殿」為了抗議阿肯色州的州議會在議會大廈豎立「十誡紀念碑」，已經違反涉及「宗教自由、言論自由」的美國憲法第一修正案，約150名「撒旦聖殿」的信徒、基督新教徒與其他的支持者在8月16日展開抗議活動，並且在國會大廈前也擅自豎立了一個高達8英呎（約2.4公尺）的「巴風特」青銅雕像。

抗議發起人，「撒旦聖殿」阿肯色州分會創始者艾薇·弗雷斯特（Ivy Forrester）表示，「如果議會大廈前可以設置一座特定宗教的紀念碑，那其他的宗教團體也有權在那邊設置一座屬於自己宗教的紀念碑；如果拒絕，那美國立國的基礎將蕩然無存。」

過去阿肯色州的州議會以「壓倒性」的票數，核准在州議會大廈前豎立一座「十誡紀念碑」，阿肯色州參議員傑森·拉伯特（Jason Rapert），遂在2017年時低調出資在阿肯色州議會大廈前設置一個「十誡紀念碑」。

這樣的行為引起自由派人士質疑，在州議會大廈豎立「十誡紀念碑」的行為形同獨厚特定宗教，違反美國憲法第一修正案所述的「不得獨厚特定宗教、設立國教或妨礙宗教自由」的條文；美國公民自由聯盟（ACLU）與其他的反對者針對此向美國聯邦法院提起訴訟案，認為阿肯色州議會設置「十誡紀念碑」的行為已違憲，要求將其從國會大廈前搬離，目前也在審理中。

現場除了抗議人士外，也有反抗議的人士在現場，舉著寫有聖經內容的牌子示威，偶爾會唱幾首聖歌，全程雙方都相當克制，沒有太大的衝突；不過「巴風特」的雕像也沒有擺多久，在示威活動和平結束後，抗議者在當天稍晚將雕像撤離。