印尼2歲男童一天狂抽40支菸 遭網友炮轟

2018-08-18 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕在印尼的一名2歲男童吸菸成癮，一天至少要抽40支菸，路人拍下男童抽菸的影片，在網路上瘋傳，遭到印尼網友炮轟。

綜合外媒報導，在印尼蘇卡布米市的2歲孩童，拉皮（Rapi Ananda Pamungkas），平均每天要抽40支菸。近期在跟著母親瑪莉亞提（Maryati）擺攤時，會在攤位週遭撿菸頭。瑪莉亞提表示，2個月前，仍在學步的拉皮在市場外的地上收集菸頭，因好奇讓路人幫他點菸。路人起初覺得拉皮的要求十分「逗趣」，邊笑邊為他點菸。

沒多久，拉皮吸菸成癮，脾氣變得愈來愈差，得不到香菸就發火哭鬧，更會纏著路人要香菸。瑪莉亞提表示，讓兒子戒菸十分艱難，每天為他買2包香菸，以防拉皮因此離家出走。而拉皮的父親米斯貝胡丁（Misbahudin）說：「他不知道為甚麼他的孩子開始吸菸，當拉皮要香菸時，我不能說不。」印尼網友對此瘋狂炮轟，認為孩子哭鬧就給他買菸，可能會讓他有生命危險，更認為夫妻兩人十分可悲。據了解，夫妻倆但已決定要帶拉皮去看醫生戒菸。

印尼是全球最大的消費市場之一，根據當地健保局資料，約超過6千萬人染有菸癮。也因為沒有限制買菸者的年齡以及香菸價格便宜，兒童吸菸問題更是日益嚴重，18歲以下的青少年中，約9%已染上菸癮。

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