台裔子弟美國州議會初選勝出 遭對手種族歧視辱罵

2018-08-18 19:09

〔編譯張沛元／綜合報導〕雙親來自台灣的美國密西根州民主黨籍州眾議員張理（Stephanie Chang），日前在民主黨的密州州參議員候選人黨內初選中高票勝出，將代表民主黨在11月的期中選舉中爭奪密州第1區的州參議員席次，但當地媒體16日驚爆，張理的黨內初選對手、非裔的現任州眾議員史考特，曾當眾以種族歧視用語侮辱張理、罵張理的老公是白痴，以及張理的競選志工是將搶走美國人社區的「中國」移民。

底特律大都會時報報導，口出種族歧視用語的是現任密州第2區州眾議員貝蒂·庫克·史考特（Bettie Cook Scott）。目擊者指出，史考特7日在黨內初選的投票所外向多名選民發言時，要求選民不要把票投給「清嗆」（ching-chang）與「清鐘」（ching-chong）。清嗆與清鐘為非華語人對華語發音的刻板印象，帶有辱華意味；史考特此言顯然是針對張理。

此外，史考特還被聽到以「移民」一詞稱呼張理的競選志工，說志工「你不屬於這裡」，「我要你離開我的國家」以及「這些中國移民蜂擁而至以及要從我們手中搶走社區」。非裔的史考特也不滿非裔選民挺張理而不挺她，大罵看到非裔民眾舉標語牌支持「這些亞洲人」而非自己人讓她覺得噁心。張理的非裔夫婿尚恩·葛瑞（Sean Gray）曾聽到史考特發表種族歧視發言並上前制止，卻反遭史考特回嗆，娶了張理有夠「白痴」。

史考特的不當發言引爆各界怒火，包括密州亞太美國人投票促進會、華裔美國人協會、非裔移民與社會事務局、美國公民正義會、底特律西班牙裔發展組織與密西根平權會等團體，都要求史考特道歉；不少人覺得史考特身為少數民族女性，竟對另一名少數民族女性（指張理）口出種族歧視用語，令人難以想像與噁心。

史考特16日透過律師發表道歉聲明，並對口出侮辱言詞感到後悔，還將在下週當面向張理致歉。張理則說，她對於民選官員與州議會同僚竟口出此等侮辱亞裔美國人社區與移民，感到失望；她期待下週與史考特見面，並希望此事能讓所有人都上了一課。

張理在2014年當選密州第6選區州眾議員，為密州首位亞裔女州議員；今年轉戰第1選區並改選州參議員，在黨內初選中與包括史考特在內的多名對手爭奪民主黨候選人資格，最後在7日的黨內初選中拿下49.9%的選票贏得大勝，反觀出言不遜的史考特只拿到11%的選票，排名第三。