解密！ 不只731部隊 日本舊海軍也曾進行生化武器人體實驗

2018-08-18 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本今（18）日公開部分資料發現，舊日本海軍也曾在中日戰爭及第二次世界大戰期間，在國內對人體進行毒氣及「糜爛劑」試驗。

日本舊陸軍731部隊在中日戰爭時期，於滿洲國私下使用活體中國人、蘇聯人和朝鮮人進行生化武器的效果實驗。現又有資料顯示，海軍也曾在日本國內進行人體試驗。學者指出，與731部隊不同的是，海軍或許是要用於國內與美軍進行毒氣戰。

據《共同社》報導，日本防衛研究所保管著多份關於糜爛劑的芥子氣和路易氏氣解毒藥劑開發報告。這是過去由海軍所負責的生化研究所，針對芥子氣對人體影響的研究報告。報告封面上還標有「秘」、「處理方法・用完後燒毀需上報」等標示。

其中相模海軍工廠，在1944年整理的《關於解毒劑的研究》指出，研究人員在實驗人體的手腕上塗抹芥子氣後用藥劑洗去，或用藥劑清洗滲入芥子氣的軍裝布料後，將布料貼在人體皮膚上進行觀察，以確認藥劑效果。

國會圖書館也藏有1941年海軍軍醫所著，關於人體吸入毒氣的實驗論文，至少有80名16至39歲人體受試，被要求吸入稱作噴嚏劑或嘔吐劑的毒氣，調查感知所需的時間。論文中還引用過去的研究，可以看出當時日本海軍反復進行多次的人體試驗。

中央大學近現代史名譽教授吉見義明分析，當時731部隊因擔心中國軍隊報復，「在較早階段就決定停止對持有大量化學武器的美軍使用。不過海軍直到最後都曾設想可能在本土決戰中對美軍使用，因而進行了準備。」