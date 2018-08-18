英最年輕頭彩得主 花光獎金沒錢治腦麻兒

2018-08-18 16:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國一名31歲女子羅傑絲（Callie Rogers），在年僅16歲時幸運中了樂透頭彩，獲得約180萬英鎊（逾7200萬台幣）獎金，成為全英史上最年輕的樂透得主，但多年來揮霍無度，現已無力為腦性麻痺的幼兒提供更好治療，為此後悔不已。

英國太陽報、鏡報指出，2003年6月，少女羅傑絲贏得頭彩的消息傳遍全英，身邊損友紛紛編造還債等藉口，向她索取金錢；渴望被愛的她還不斷購買名車討好歷任男友，甚至在未考慮房產稅負擔的情況下，為家人和自己買下多間房屋，總計狂撒50多萬英鎊（逾2000萬台幣）。

與此同時，沒有生活目標的羅傑絲花費1萬8000英鎊去做隆乳手術，還為吸食古柯鹼砸下25萬英鎊，奢侈服飾的消費更高達30萬英鎊，將近200萬英鎊的獎金最後僅剩2000英鎊（約8萬台幣），落得坐吃山空、一貧如洗的下場。

6年前，羅傑絲誕下一對雙胞胎兒子，但他們在分娩過程中腦部缺氧，其中一人不幸死亡，存活下來的布雷克（Blake）則患上腦性麻痺。羅傑絲受訪表示，布雷克沒辦法自主走路或進食，說話也有很大困難，而治療費用高昂，日後也需大筆資金生活。

羅傑絲感慨地表示，她根本不是該擁有設計師款服飾或炫麗跑車的人；以前她大多時候根本不在意金錢，現在卻為兒子的生活條件傷透腦筋，「最大的遺憾是沒為兒子把錢存下來」。她坦言：「兒子很喜歡感官治療活動，如果我有錢，一定為他打造最大的感官治療室。」

現在，單身的羅傑絲在完成學業後成為一名照護員，住在一間月租400英鎊（約1萬6000台幣）的房子。她回顧自身歷程提到，16歲的未成年者還不懂理財，不應該有機會中樂透，認為政府應提高購買樂透的年齡限制，或者參考美國的做法，不向未成年者一次發放高額獎金。

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