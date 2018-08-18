南美9架客機遇炸彈威脅 嫌犯因為行李被寄丟氣得犯案...

南美9架客機遇炸彈威脅，警方已逮捕29歲的嫌犯羅伯斯（Franco Sepulveda Robles）。（路透）

2018-08-18 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕南美航班昨（17日）陷入一團亂，因為智利民航局收到11起飛機炸彈威脅，雖然其中2個確認是謊報，但其餘9架在智利、阿根廷和秘魯領空的客機紛紛緊急降落或停飛檢查。警方已逮捕29歲的嫌犯羅伯斯（Franco Sepulveda Robles），初步了解他是因為自己搭飛機時行李被寄丟才會犯案。

據《福斯新聞》報導，羅伯斯當時打電話給機場售票櫃檯、南美航空營運中心和民航局，謊稱南美航空和天空航空的多架客機上有炸彈。在11起炸彈威脅中，2起涉及的是不存在的航班，但剩下的威脅讓9個航班行程受阻。

智利警方最後於北方城市安托法加斯塔（Antofagasta）逮捕羅伯斯，內政部長查德威克（Andres Chadwick）表示，嫌犯的罪行最高可處5年有期徒刑。但羅伯斯的委任律師莫亞（Ignacio Moya）強調，他的當事人否認有撥出那些威脅電話。

除了羅伯斯之外，1名旅客16日在智利首都聖地亞哥國際機場，開玩笑地說自己的行李中有炸彈，不僅馬上遭到逮捕，之後也將面臨法院審判。