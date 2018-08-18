曾撰文批共產黨「全民公款養黨」 貴州大學教授慘遭開除

中國貴州大學教授疑似因撰文批評共產黨遭校方開除。（美聯社）

2018-08-18 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕在中國，批評共產黨乃是大忌。近日一名貴州大學教授疑似因發表文章評論「全民公款養黨」的陋習，遭校方以大量撰寫政治性有害文章等理由開除，可能難以到他校任職。

綜合外媒報導，貴州大學經濟學院教授楊紹政在去年遭校方停課，並在週三將他開除，校方文件寫道，楊紹政時常在課堂講述與課程無關之內容，長期在網路上傳播、發表政治性錯誤言論及有害文章，對學校和社會造成不良影響，即便校方與之溝通仍不思悔改，加上他持續曠工，還曾擅離職守，嚴重違反學校紀律，因此給予開除處分。

外界認為，楊紹政遭開除的關鍵原因可能是他曾發表一篇「中國全民公款養黨」的文章，指中共利用稅款和國家收益供養黨務職員和一些非政黨的社團工作人員，為社會帶來20兆人民幣的損失，若不改善此陋習將造成社會崩潰。

楊紹政表示，身為一名學者，他有權利去研究是什麼消耗了人民的財富，強調這是正當行為，且校方也沒有明確表示他的哪些言論屬於政治錯誤。他還提到，開除代表他可能無法到其他大學任教，教職生涯等同畫上句點，他也將在30日內向校方申請復核，且不排除向省教育部門提出申訴。