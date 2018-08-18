中國槓上梵蒂岡？官員嗆：宗教事務不受外國勢力支配

在中國與梵蒂岡會談之後，中共中央統戰部副部長、中國國家宗教事務局局長王作安表示，中國宗教事務不會受外國勢力支配。（彭博）

2018-08-18 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各6月時曾樂觀地透露，他相信梵蒂岡與中國之間的關係正在改善，因為雙方正在進行深入談判，討論中國教區主教任命問題，當時外界還一度猜測中梵是否會建交。不過，中共中央統戰部副部長、中國國家宗教事務局局長王作安，近來在共產黨雜誌《求是》刊載文章，強調中國宗教事務不會受外國勢力支配。

王作安表示，中國各宗教堅持獨立自主自辦原則，中國宗教同外國宗教不存在隸屬關係，中國宗教團體和宗教事務不受外國勢力的支配。王作安指出，按照總書記習近平在十九大報告中的說法，中國宗教必須朝著「中國化」的方向前進。

王作安說，中國堅持政教分離，宗教不得干預行政、司法、教育等國家政策，而且處理中國宗教關係時，必須牢牢依靠共產黨的領導。

據《路透》報導，中國的天主教社群分成兩派，一個是認同教宗的「地下教派」，另一個是中國官方所控制的「中國天主教愛國會」。儘管中國憲法宣稱信仰自由，但實際上，共產黨嚴格控制所有宗教團體，這是西方政府和人權團體經常關注的議題。