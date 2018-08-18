發文親日又力挺「台灣國」 中國網友遭公安刑事拘留

中國網民「司波達也太君」遭公安刑事拘留。（圖擷自馬鞍山網警巡查執法微博）

2018-08-18 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名網友日前在微博上發表親日、親台的言論，自稱日本首相安倍晉三是「親爹」，又喊話支持「哪條法律不許說台灣國了？」PO文被網路警察發現並要求該網友主動自首。這名中國網友嚇壞立刻發文解釋是想鞭策中國進步，也強調並非支持台獨，但後來還是被警方以涉嫌「尋釁滋事罪」，給予刑事拘留。

綜合中媒報導，一名中國網友以「司波達也太君」網名在「綿陽網警巡查執法」微博的留言區PO文自稱，「安倍首相是我親爹」、「命不好、生錯國家，下輩子要爭取當台灣人或日本人」，還強調「統一後中國警察會欺負台灣人，所以台灣人民拒絕統一！哪條法律不許說台灣國了？」

「司波達也太君」發表親日、親台的言論遭網路警察發現後，被要求立刻自首，嚇得他「秒縮」把文章全部刪除後，還PO文澄清是在「鞭策中國警察」，至於稱安倍「親爹」則是因為喜歡日本警察、並也希望可以成為一名日本警察。

中國安徽馬鞍山公安局17日則發布通報，表示經過調查，網民「司波達也太君」（楊姓男子，18歲，無業）在網路上發表「違法國家法律、褻瀆民族感情，造成惡劣的社會影響」的言論，引起廣大網民的強烈憤慨和嚴厲譴責，因此在16日依涉嫌「尋釁滋事罪」，將這名楊姓男子刑事拘留。