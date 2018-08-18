太神奇！美國加護病房16名女護士 一起懷孕了

美國亞利桑那州鳳凰城郊區梅薩市的班納沙漠醫療中心（Banner Desert Medical Center），有16名加護病房女護士在短期內紛紛懷孕，其中大部分都出面受訪拍照。（美聯社）

2018-08-18 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕太神奇了！美國亞利桑那州鳳凰城郊區梅薩市的班納沙漠醫療中心（Banner Desert Medical Center），有16名加護病房女護士在短期內紛紛懷孕，她們的預產期為今年10月至明年1月。

據《美聯社》報導，懷孕將近8個月的護士謝爾曼（Rochelle Sherman）透露，在她們創辦臉書懷孕群組之前，根本不知道有那麼多人懷孕了。還有人笑稱，可能是醫院的水有問題，才會讓大家都懷孕。

護士加羅（Jolene Garrow）也開玩笑地說，她們都制定了懷孕計劃以便休假。加羅指出，隨著懷孕的日子慢慢增加，患者已經開始注意到病房的大多數護士都有孕在身，而那些沒有懷孕的同事總是幫忙照顧孕婦不適合接觸的患者，例如結核病、帶狀皰疹、放射線化療的病患。

院方表示，醫療中心擁有許多輪班的護士，當加護病房16名女護理師從秋天開始陸續放12週的產假時，會有足夠的輪班人力照護病患。