印度克勒拉省嚴重洪災 增至324死

印度克勒拉省慘遭大雨侵襲，當地軍人划船進行搜救。（法新社）

2018-08-17 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度南部的克勒拉省（Kerala），最近受到百年來最嚴重的季風暴雨重創，暴雨帶來了嚴重的洪水與山崩，目前死亡人數已經至少有324人。

根據《BBC》報導，印度南部克勒拉省在今年的雨季，已經有至少324人因大雨、洪水喪命，不少人死於大雨導致的山崩、土石流。有超過22.3萬人離開家園，暫居於政府搭設的緊急營地，當地也有14間學校已經暫時關閉，許多橡膠、茶葉、香料、咖啡產區皆被洪水淹沒，經濟損失慘重，當地主要機場亦暫時關閉，預計將關閉到8月26日。

克勒拉省首席部長維賈揚（Pinarayi Vijayan），今日稍早發推文表示，「克勒拉省正在面臨百年來最嚴重的洪水」，並且克勒拉省已經洩洪80座水壩，因為從前例可知，不即時洩洪可能會釀成更嚴重的災情。

印度內政部表示，自從6月進入雨季以來，在印度全國各地，至今已有超過930人因大雨死亡。

印度南部克勒拉省在今年的雨季，已經有至少324人因大雨、洪水喪命，不少人死於大雨導致的山崩、土石流。（法新社）