貨卡衝向兒女和同學！單親媽飛撲勇救3命 自己卻…

2018-08-18 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名單親媽媽，眼見自己的2個孩子與另一個同學即將被失控的貨卡撞上，奮不顧身撲上前肉身護童，雖然事後3名孩童身受重傷，但沒有生命危險，但這名勇敢的母親卻傷重不治。

綜合外媒報導，這位勇敢的單親媽媽是33歲的哈里絲瑪．詹姆斯（Kharisma Ashlee James）是為美國退役軍人，她曾以救護人員的身分從軍上戰場，退伍後從事護理師的工作，獨力養分別6歲與7歲的孩子。

這起事故發生在8月13日，當天是小學開學日，哈里絲瑪到學校要接小孩放學時，在學校停車場遇到有輛貨卡失控，往哈里絲瑪的2個孩子與1名同學的方向高速衝來。

哈里絲瑪見狀，奮不顧身撲向這3名幼童前方，用肉身保護他們，最後這3名小孩身受重傷，但送往兒童醫院急救後沒有生命危險，哈里絲瑪卻傷重不治。

當地警方調查，肇事駕駛是58歲的男子羅傑．霍金（Roger Hawking），他當天也是來接孫子孫女下課，但他疑似誤把油門當成剎車，才會釀成大禍；警方雖然沒有控告霍金，不過仍拘捕他以更調查，另外，霍金肇事後看起來「精神恍惚」，警方也準備對他進行檢驗，以確定他當時是否有嗑藥、酒駕或受到疾病的影響。

事發隔天學校仍繼續上課，但校方為了紀念這位勇敢的母親，特地在學校前設置了臨時悼念場所，同時啟動輔導機制，輔導學校學生；而當地居民為了幫助失去母親的2名孩子，在網路上發起募款活動，幫助這2個孩子度過難關，目前已經募得約4.7萬美金（約144萬新台幣）。