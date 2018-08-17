法羅群島居民年年屠鯨 180隻鯨魚血洗海灣

2018-08-17 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕每年夏天，位於北歐國家丹麥的海外自治領地法羅群島（Faroe Island）都會出現「紅色海灣」，當地居民為了過冬，會到海邊獵殺數以百計的鯨魚，汨汨流出的鮮血染紅海灘，景象驚人，而無論男女老少，都已相當習慣一年一度被稱作「獵鯨儀式（grindadráp）」的捕鯨傳統。

綜合外媒報導，在每年寒冬來臨前，當地居民為了存夠食糧，夏季會到海邊「狩獵」鯨魚，只要鯨魚群接近海岸，所有人就會上前攻擊，用鉤繩將鯨魚拖上岸，先以脊椎槍（spinal lance）破壞鯨魚脊椎，再用利刀斬殺，這些鯨魚不會立即死亡，反而會不斷拍打尾巴掙扎、驚叫，據傳當日總計180條鯨魚遭砍殺，其中年紀最小的參與者只有5歲。

文章中，一名22歲的劍橋學生沃德（Alastair Ward）上月為慶祝大學畢業到此旅遊，沒料到映入眼簾的是血腥景象，讓沃德難以置信，「連小孩子也在幫忙拉繩，或在鯨屍上跳。」而當沃德與友人沿著海灣步行時，還遇到「報喜」的當地人，向他們說，「剛好有鯨魚來了，你們真幸運。」

儘管外界多年撻伐，面對只種得出馬鈴薯的貧瘠土壤，漁業部長荷達爾（Hogni Hoydal）強調，當地的捕鯨傳統「充滿尊重」，更有漁民指出，「難道你會因為好玩而宰殺羊？」對他們而言，捕鯨是確保過冬的手段。

此外也有研究指出，由於鯨魚肉含汞，加上當地醫療部門曾公開呼籲停止食用鯨魚，因此當地食鯨的人數已逐漸減少。