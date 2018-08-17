太貴了！ 川普取消閱兵儀式：也許明年辦

美國總統川普今年初曾下令舉辦1場「和法國一樣的閱兵典禮」，原訂於11月10日「退伍軍人節」的前1日舉辦，但美國五角大廈昨日表示，閱兵可能推遲至明年。圖為去年法國閱兵典禮。（法新社檔案照）

2018-08-17 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今年初曾下令舉辦1場「和法國一樣的閱兵典禮」，原訂於11月10日「退伍軍人節」（Veterans Day）的前1日舉辦，但美國五角大廈昨日表示，閱兵可能推遲至明年，美國總統川普也在今日證實今年不會進行閱兵儀式，並表示「也許明年吧！」。

綜合外電報導，美國總統川普今年初曾宣布將於「退伍軍人節」時，舉行閱兵儀式，但美國國防部昨日表示，閱兵儀式將不會在今年舉行，軍方與白宮都已經同意「在2019年尋求機會」，而在宣布不辦閱兵之前幾小時，才有美國媒體透露，辦1場閱兵可能要耗資約9200萬美元（約新台幣28.3億元）。

美國總統川普也在今日透過推特表示，他取消了原本要在華盛頓街頭閱兵的計畫，因為閱兵需要的費用「高得很荒謬」，並指責當地的政客刻意哄抬價格。川普更表示，「也許明年（閱兵）成本變低的時候，我們會在華盛頓特區做些甚麼」。

事實上，美國是個很少舉行閱兵儀式的國家，川普當初宣布將舉行閱兵儀式時，收到了不少「閱兵太極權了」、「浪費錢」的批評聲浪，而根據美國媒體報導，原本閱兵儀式花費的估價為1200萬美元（約新台幣3.7億元），最近飆升到9200萬美元。