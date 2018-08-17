公主爽辦婚禮卻要全民買單 英國網友氣炸

英國王室尤金妮公主將在10月2日結婚。（美聯社）

2018-08-17 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室尤金妮公主（Princess Eugenie）將在10月2日結婚，結婚地點與哈利王子一樣，都選在溫莎城堡聖喬治禮拜堂。不過最近卻有英國媒體報導，婚禮期間維安費用高達200萬英鎊（約台幣7800萬元），這些都得由老百姓承擔。

綜合報導指出，尤金妮公主婚禮維安費用原本預估是75萬英鎊（約2900萬新台幣），不過英國最近傳出恐怖攻擊，王室婚禮很可能變成恐攻目標，再加上尤金妮公主和未婚夫計畫完婚後搭敞篷馬車向民眾揮手，道路四周都還要加派警力。而且要支付警員加班、額外巡邏等費用，因此維安費用可能高達200萬英鎊。

由於尤金妮公主平時並不需負擔王室任務，婚禮卻辦得相當盛大、還要老百姓支付200萬英鎊的費用，已經引起許多英國人不滿。英國議員威廉森（Chris Williamson）就表示，王室成員應該要自行籌措經費，而非讓全民買單。

英國也有不少網友直接在網路上罵王室，「只是一個乞討的家庭而已。」、「為什麼我們的錢要被拿去資助王室？」、「我根本沒聽過她，結果現在我還要幫她出婚禮錢？」、「叫他們直接去註冊結婚就好了，然後自己付錢，別浪費我們的錢。」