前白宮幕僚爆料：梅蘭妮亞正數著日子等離婚

2018-08-17 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕曾任白宮幕僚的非裔女性紐曼（Omarosa Manigault Newman），近日出版新書《精神錯亂：川普白宮內幕》（暫譯），書中爆料美國第一夫人梅蘭妮亞，其實一直在「倒數著每一分鐘」，希望能和川普離婚。

綜合外電報導，曾任美國白宮幕僚的紐曼，近日出版新書，爆料許多白宮內幕，她表示，川普與妻子梅蘭妮亞的關係其實相當緊張，梅蘭妮亞一直在「倒數著每1分鐘」，等到川普任期屆滿，她就可以與川普離婚。紐曼認為，梅蘭妮亞至今仍然維持與川普的婚姻，只因為擔憂假如她離婚，報復心強的川普可能會使用手段讓她好不容易取得的美國籍失效。

紐曼表示，梅蘭妮亞其實常用「穿搭」表達對丈夫的不滿，例如6月21日梅蘭妮亞探視美墨邊界的兒童移民庇護中心時，身上穿著寫了「我真的不在乎，你呢？」（I REALLY DON’T CARE, DO U?）的綠色外套，也很可能是梅蘭妮亞刻意為之，為了要讓川普難堪。

美國第一夫人梅蘭妮亞出生於斯洛維尼亞，是美國史上第1位歸化入籍美國、第2位非本國出生的第一夫人，一開始持美國「H-1B簽證」（發給在美國從事專業技術類工作人士之簽證）到美國工作，2001年憑著作為模特兒的「出色才能」取得綠卡。對於紐曼在書中的爆料，白宮則抨擊「這本書充滿了謊言與誣陷」，梅蘭妮亞的發言人也表示，梅蘭妮亞很少與紐曼互動，並批評紐曼用自私的方法報復總統川普。