迪士尼狂粉為女兒籌醫藥費 變賣樂園古董收藏

卡夫特還收藏許多早期迪士尼樂園的遊樂設施。（歐新社）

2018-08-18 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名男子因為兒時與家人許多歡樂的記憶都是在迪士尼樂園，因此從小對迪士尼的感情就非常深厚。長大後因為某個機緣讓他開始收藏起迪士尼的周邊商品，甚至一直到園內的遊樂設施他都開始收藏。但是這名男子的愛女罹患罕病，為了給女兒籌措醫藥費，他決定將這些收藏的珍愛變賣出去，並舉辦了免費展覽，讓迪士尼粉絲能夠重溫以前的迪士尼樂園。

根據《每日郵報》報導，迪士尼收藏家卡夫特（Richard Kraft）最近在洛杉磯謝爾曼奧克斯（Sherman Oaks）的一處小廣場，開起了「古董迪士尼樂園」的免費展覽。展內多達900多件展品全都是來自幾十年前的迪士尼樂園，包括大家所熟知的迪士尼角色海報、木偶擺設、遊樂器材等等，甚至連當年樂園內的停車場告示牌都有，全都是卡夫特的珍藏。從卡夫特興奮的對展品如數家珍的神情，就不難看出他對迪士尼的狂熱。

但是在本月25日，卡夫特將會把這些自己收藏多年的東西變賣出去，因為他年僅4歲的女兒，罹患罕病Coffin-Siris症候群，導致她發育遲緩，智能也有些障礙，不忍看女兒受病痛折磨，他決定將這些珍藏割愛，為女兒籌措醫藥費。而卡夫特也為了讓跟他一樣熱愛迪士尼的人們重溫兒時回憶，他在25日以前，舉辦了這個展覽，光是辦展的第一個星期，就吸引了破萬人次入場。卡夫特也在會場上興奮的為大家導覽，讓不少民眾非常感動，甚至淚眼感謝卡夫特讓他們有回到小時候的感覺。

卡夫特回憶表示，自己在加州的工業小鎮貝克斯菲爾德（Bakersfield）長大，小時候家裡每年都會到迪士尼樂園玩，自己與哥哥的房間貼滿迪士尼海報，每年都非常期待。後來哥哥走了以後，卡夫特也不再年輕，到迪士尼樂園多的是緬懷的感情。之後因緣際會下，他在一個拍賣會上標得他心愛的馳車天地（Autopia）海報，從此便開始收藏迪士尼的東西。

卡夫特認為，每個來到展覽上的人，都有自己對迪士尼的一份回憶，「我們都有兩個家鄉，一個是自己出生長大的地方，另一個就是迪士尼樂園」。他表示，不確定可以為愛女籌到多少錢，但他會把一部分的錢捐給慈善機構，去幫助那些與自己女兒一樣的病童。