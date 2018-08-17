中國假疫苗爆發「廁所革命」 發起人寫「推翻共產黨」被拘留

2018-08-17 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國假疫苗案爆發，推特發起在多地公廁書寫「推翻共產黨」等字句的抗議活動，而失蹤近20天的「廁所革命」發起人之一季孝龍，確認遭中共上海當局刑事拘留。

綜合中媒報導，在上海工作的季孝龍7月20日在推特上發文 ，呼籲不滿民眾到百貨公司、賣場、醫院與校園等公共場所的廁所隔間，用麥克筆寫下「打倒中國共產黨」 、「毒空氣、毒食品，今天又來了個假疫苗」等抗議標語 ，事隔6日後季孝龍失蹤，電話失聯，直到3週後季孝龍的姐姐才接獲通知，得知弟弟因涉嫌「尋釁滋事罪」而被當局刑拘，目前身在浦東新區看守所。

儘管廁所革命觸動中共神經，季孝龍仍在14日季姐前去探望時承認，自己的確有在公廁門上書寫敏感字句，並呼籲上海推動醫療改革，讓老百姓能看得起病。

報導指出，陪同探監季姐的律師蔣照君，15日接到上海司法電話，表示不讓他代理案子，而上海維權律師戴佩清提到，季孝龍為人聰明、理性，希望社會各界能持續關注這件事，自己這幾天身在國外，只能向家屬介紹其他律師協助。

一名維權人士王宗澤也強調，無論是誰在公廁留下敏感字句，相信都是迫於無奈，「做法是很可悲，但在目前中國的狀況底下，任何方法起到傳播推動的效果，都可以接受。」