英國3歲女童 測出171超高智商

英國3歲女童奧菲利亞（Ophelia Morgan-Dew）測出了171超高智商，人類各年齡階段的平均智商是在100左右。（圖擷自推特@Milenio）

2018-08-17 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕別跟這位3歲小孩比智商，因為會輸得很慘！英國3歲女童奧菲利亞（Ophelia Morgan-Dew），在專門測試兒童空間意識、語言和邏輯的斯坦福-比奈智力量表中，測出了171超高智商，而人類各年齡階段的平均智商是在100左右，範圍大多是在85至115之間。

據《BBC》報導，奧菲利亞的母親娜塔莉（Natalie）回憶，女兒第一次講話是8個月大的時候，比一般嬰兒說話的年齡早了幾個月，當時她說的是「Hiya」，這是「How are you」的縮語。

娜塔莉指出，和大多數孩子相比，奧菲利亞很早就開始說出顏色、字母和數字，2歲時就已經開始在背誦字母表。雖然娜塔莉和丈夫班（Ben Dew）知道女兒閱讀和語言的程度高於普通小孩，但直到帶她去幼稚園才發現奧菲利亞程度遠遠超過其他人。

就在那時，夫婦倆決定對女兒進行評估，並將她帶到一位專門研究天才兒童的兒童心理學家那裏去。爸爸班表示，他很想知道要如何去幫助天才女兒，而又不讓她感到自己被逼迫去學習。

奧菲利亞就此被測出171的驚人智商，媽媽娜塔莉透露，她很擔心外界會認為她和班是逼著女兒成長的父母，但其實只要奧菲利亞健康快樂，自己就心滿意足了。

娜塔莉說，女兒在各個方面基本上都是個3歲孩子，喜歡跑來跑去和親戚的小孩一起玩耍，只是恰好喜歡學習和嘗試新事物。爸爸班則認為，和奧菲利亞講話就像在和19歲的人聊天，因為她講話總是能夠有自己的想法。