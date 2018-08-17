壓力大須安眠藥入睡 馬斯克不放棄CEO職務

馬斯克（Elon Musk）表示自己身體狀況欠佳，有時甚至服用安眠藥入睡。（路透社）

2018-08-17 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕電動車大廠特斯拉執行長兼董事長馬斯克（Elon Musk）上週發推文考慮將特斯拉私有化，引發市場熱議，不但傳出馬斯克已經收到美國證券交易委員會（SEC）傳票，更有一些特斯拉董事會的成員對他擅自發推感到氣憤。然而，馬斯克週四受訪時表示，不後悔發布這則推文，也不會放棄董事長和執行長的職位。

《紐約時報》近日在馬斯克的洛杉磯家中進行長達1小時的採訪，採訪過程中馬斯克時而笑、時而哭，竭力保持鎮靜，「過去一年是我職業生涯中最困難和痛苦的1年，太痛苦了。」

馬斯克說，為了努力提高Model 3轎車的產量，自己一直處於疲憊不堪的狀態，最近每週工作時間高達120小時，這已經對他的身體造成了傷害，甚至有時須使用安眠藥「安必恩」（Ambien）來幫助入睡。馬斯克說：「這往往是一個不睡覺或安眠藥的選擇。」

據知情人士透露，馬斯克的私有化推文，不但引發聯邦調查，更激怒了一些董事會成員。馬斯克受訪時表示，他認為這則推文是爲了提高透明度，並不後悔發推，「我為什麼會後悔？」並說沒有計劃停用推特，並否認董事會成員向他抱怨過他的推文的傳言，他說：「我完全不記得從董事會那裡得到過任何資訊，我絕對沒有接到憤怒董事們的電話。」

馬斯克強調，他沒有計劃放棄他作為董事長和執行長的角色。馬斯克並表示，「如果有誰能做得更好，請告訴我。有人能把工作做得更好嗎？如果有，他們現在就能掌握主動權。」