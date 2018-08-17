史上首張電影海報將拍賣 內容竟與電影無關

史上首場電影放映會的宣傳海報，圖像與電影內容無關。（擷取自蘇富比）

2018-08-17 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕蘇富比拍賣公司（Sotheby's）即將在英國倫敦拍賣164幅珍稀的電影海報，其中最受各界矚目的是史上第一場電影放映會的宣傳海報，值得一提的是，這張海報上繪製的圖案與電影內容毫無關係。

綜合外媒報導，人類史上首場電影放映會的宣傳海報由畫家亨利（Henri Brispot）繪製，描繪人群相互擠著前進，進場觀賞電影的場景，圖片與電影情節並無絲毫關聯。蘇富比指出，這張珍貴的宣傳海報，代表20世紀文化發展的開端，將在本月28日進行線上拍賣，估價為4萬至6萬英鎊（約新台幣156萬至234萬元）。

電影史上首次公開放映會在1895年12月28日舉行，由發明電影及電影放映機的盧米埃兄弟舉辦，場所選定在法國卡布辛大道（Boulevard des Capucines）一座知名咖啡館的地下室。現場設置了100個座位，最終僅不到30人出席，部分當地報社人員事先受邀參加，卻選擇不派員出席，無緣參與電影史上最重要的事件之一。

這次電影放映會與現代人對看電影的認知有相當大的出入，盧米埃兄弟當天播放的影片片長僅約20分鐘，由數段黑白無聲短片構成，各片段獨立構成，並不具有明確的故事架構。

然而，這段放到現代或被評為無聊的電影，卻為當時觀眾們帶來極度震撼的體驗，其中一名目擊者回憶道，面對這些會連續移動的圖片，有一名女士相當恐懼，竟失禮地大聲驚呼。消息傳出後在巴黎社會造成轟動，數日後的正式放映會有數以千計的民眾購票入場觀看，數月後，這部電影便在全球眾多國際城市放映。

首部公開放映電影的部分片段：