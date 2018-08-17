北大前教授：中國有很多追隨者 卻沒有領導者

在中國北京大學任教9年的美國籍副教授包定表示，中國有很多的追隨者，卻沒有領導者。（路透）

2018-08-17 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕在中國北京大學任教9年的美國籍副教授包定（Christopher Balding），之前因挺身對抗中國言論審查制度，被北大告知不續聘。最近他表示，中國在過去9年發生了巨大變化，讓他對中國年輕一代失去信心，「中國有很多的追隨者，但沒有領導者。」

據《美國之音》報導，北京大學匯豐商學院在不續聘包定後向外表示，院方是在評估其學術研究等相關評價後做出此決定。但包定最近表示，他認為不續聘原因並非如此，因為他在中國工作期間曾在《彭博》、《外交政策》等媒體上發表大量評論中國經濟政策的文章，他也曾批評中國的審查政策，並寫到，「在共產黨手下工作，你不會不知道其中的風險。」

包定在回到美國後表示，他認為他在中國時通訊受到監控，基於他所看到的周遭困境，他認為繼續留在中國的風險正在迅速增加。他也發現，這幾年中國年輕人有了重大變化，他剛開始在中國教書時，學生會提出各樣問題，當時還有人會在六四紀念日穿黑衣。但後期中國學生不再提問題，課堂上還設有學生督察員，他因此相信自己和其他老師被用不同的方式監控。

包定也談到中國的年輕人，他們被告知想在中國出人頭地，就要加入共產黨，順著黨的方式，因此中國年輕人不願冒險支持自由、民主、人權。包定認為，中國年輕人雖為國家感到自豪，但同時也為自由受限制感到不安。所以他也不期待，中國年輕人能讓中國變成更好的國家，「中國有很多的追隨者，但沒有領導者。」