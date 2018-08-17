南韓托育老師變惡魔... 窒息8名嬰兒釀1死

南韓首爾托育教師，涉嫌窒息8名嬰兒並造成其中1人死亡，目前已被拘捕且遭到起訴。嬰兒示意圖。（法新社）

2018-08-17 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕太狠心！南韓首爾59歲金姓女托育教師，涉嫌窒息8名嬰兒並造成其中1人死亡，目前已被拘捕且遭到起訴。但全案不僅如此，金女的雙胞胎姊妹擔任托育中心主任，和另1名員工因為慫恿金女犯罪與虐待嬰兒等罪嫌，同樣被檢方起訴。

據《韓國先鋒報》報導，金女於7月18日中午左右，用毛毯緊緊捆住1名11個月大的男嬰約6分鐘，期間還坐在他身上8秒鐘，導致男嬰窒息身亡。檢方調查時赫然發現，金女在7月時總共有24次用毛毯包住幼兒的行為，過程中甚至用手臂將他們夾緊，包括死者在內一共有8名嬰兒受害。

南韓首爾南區檢察官表示，用毛毯覆蓋嬰兒的臉部，會使嬰兒處於缺氧的狀態，可能損害腦細胞並影響發育，因此已構成了虐待行為。金女供稱，她習慣用嬰兒毯蓋住幼兒好讓他們午睡，這樣自己才可以休息。

金女的做法完全沒有依照南韓托育人員的基本安全教育手冊，手冊上規定不到12個月大的嬰兒必須背在背上，防止幼兒窒息身亡，而且要保持房間的明亮以便隨時檢查嬰兒的狀況。

檢察官發現，擔任托育中心主任的金女雙胞胎姊妹，還涉嫌向政府提供假報告以獲得補貼，迄今共收取了1億韓元（約新台幣271.5萬元）。

南韓政府將關閉該托育中心、收回補助金額，並暫停3名嫌疑人托育資格2年。一旦金女與孿生姊妹、員工因虐待兒童遭判刑入獄，就會被完全撤銷托育資格。