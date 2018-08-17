美國科羅拉多州失蹤孕婦找到了 竟是被丈夫謀殺

2018-08-17 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國科羅拉多州弗雷德里克有名懷孕的婦女及她的2名女兒離奇失蹤，近日卻在33歲的丈夫克里斯（Chris Watts）公司中發現屍體，讓人質疑是否為丈夫謀殺，但克里斯告訴媒體「妻女是他的生命」。

綜合外媒報導，科羅拉多州調查人員表示，找到了莎娜（Shanann Watts）的屍體，而且是在丈夫就職的公司「阿納達科石油公司」中所發現，一共找到3具屍體，分別為懷孕的沙娜及兩名女兒，3歲的塞萊斯特（Celeste）和4歲的貝拉（Bella ）。

據《福斯新聞》報導，沙娜和和她的2名女兒預約了13日看診，卻沒有出現，她的母親也無法聯繫上她們，隨後莎娜的朋友報警處理。

《哥倫比亞廣播公司丹佛》報導，15日開始，聯邦調查局與科羅拉多州調查局聯手共同偵辦這個失蹤案，克里斯更是出面說「妻女是他的生命」、「希望他們平安回來」。

科羅拉多州調查局局長約翰（John Camper ）證實，莎娜的確是在阿納達科石油公司所發現，而且警察有充分的理由認定沙娜的2個女兒身分。

14日調查人員在推特上發文，稱克里斯已遭到逮捕並關押在韋爾德縣監獄（Weld County Jail）中，據悉，克里斯承認殺害了他的妻子和2個女兒，因三項一級謀殺罪和三項篡改物證的指控被關押在韋爾德縣監獄，在14日下午出庭。

《福斯新聞》報導，莎娜在6月19日曾向丈夫克里斯發送了一張超聲波照片，克里斯也回應說他已經愛上這個孩子，沙娜更是在臉書寫下：「我愛克里斯！他是我的女孩們最好的爸爸。」讓人無法置信這場失蹤案起源於丈夫的謀殺。