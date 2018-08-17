中國天價茶葉蛋4845元 網民：台灣人說對了我們吃不起

中國茶葉銷售公司藝福堂推出標價1088人民幣（約新台幣4845元）的茶葉蛋，網民們得知消息紛紛感嘆：「台灣教授說對了，我們吃不起茶葉蛋。」（圖擷自微博）

2018-08-17 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國茶葉銷售公司藝福堂，近來推出標價1088人民幣（約新台幣4845元）的茶葉蛋，網民們得知消息後莫不傻眼，不少人回憶起台灣教授高志斌曾在電視節目上指出中國人吃不起茶葉蛋，紛紛感嘆「台灣教授說對了，我們吃不起茶葉蛋。」

綜合中媒報導，藝福堂宣稱該款茶葉蛋經由大廚精心調配和烹煮，過程中使用比平常更多的茶葉。從店家海報上可以看到，原料採用的是農場土雞蛋、12個月自然發酵醬油、恒大冰泉、蘭花香型鐵觀音、玫瑰香型祁門紅、豆花香西湖龍井等等。

藝福堂雖然指出天價茶葉蛋只在周年慶時提供給內部員工，每人限拿2顆，並沒有對外販售。但藝福堂官方微信帳號上的消息顯示，該公司已準備在2019年推出1188人民幣（約新台幣5290元）的茶葉蛋，想要吃的民眾可以將藝福堂海報發給朋友，並打出「2019蛋願實現」的字樣，只要獲得88個讚就能享用。

藝福堂公司對此回應，該活動實際上只有內部員工可以參加。面對如此高價又買不到的茶葉蛋，網民們紛紛懷疑藝福堂是胡亂抬高價格好滿足虛榮心。

該公司創始人李曉軍出面解釋，自從高志斌說出中國人吃不起茶葉蛋後，他每年都會煮一次豪華茶葉蛋，2014年時價格為688人民幣（約新台幣3064元），此後每年增加100人民幣（約新台幣445元）。

不過中國網民仍被天價茶葉蛋嚇得不輕，連連驚呼「吃不起、吃不起」，有人感嘆自己無法負擔時，竟引來李曉軍留言，他表示如果真的想吃的話，可以來藝福堂上班，這樣就吃得起了。