歌手稱中國為「祖國」 大馬網友砲轟：別因人民幣忘根

馬來西亞歌手蔡恩雨想起在天安門升旗的情景，不禁哽咽流淚。（圖擷取自YouTube）

2018-08-17 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕20歲馬來西亞歌手蔡恩雨（Priscilla Abby），以電音（EDM）改編熱門歌曲在網路上爆紅，但她最近因為將中國稱為「祖國」，遭到馬國網友砲轟，「不要因為人民幣，而忘了你自己的根。你是馬來西亞人，不是中國人！」

綜合媒體報導，蔡恩雨是馬來西亞華裔第3代，最近她到中國《央視》節目「中華情」錄影，演唱歌手鄧紫棋作品「夜空中最亮的星」後自我介紹，「我是來自馬來西亞的蔡恩雨，我的老家是在中國廣東省揭西縣」。後來她分享到北京天安門看升旗儀式，表示對中國的升旗儀式非常感動，回憶當時的情景不禁哽咽流淚。

主持人李艾說，「除了被妳的內心感動，還有一份歸宿感。」蔡恩雨隨即笑說，「回家了。」李艾接著說，「其實這句回家了對你是合適的，因為你真的是回家了。」後來李艾就問蔡恩雨，「想回祖國發展嗎？」蔡恩雨表示，「當然當然」、「能夠來祖國的話更好」。

馬來西亞網友批評，「你的祖國是馬來西亞！不是中國。祖國是你出生的地方，而祖籍才是你祖先來自的地方。不要因為人民幣，而忘了你自己的根。你是馬來西亞人，不是中國人！」、「我們是華裔沒錯，可是要記得我們永遠都不是中國人，出生在馬來西亞人就是馬來西亞人」、「對不起，無法認同。我的祖國永遠是馬來西亞」、「難怪馬來人說我們是外來人，那麼多人不當他自己是馬來西亞人，大家醒醒吧」。

蔡恩雨在16日晚間在臉書上道歉，指在「中華情」的節目中，使用「祖國」稱呼中國是自己用詞不當，對於此事件深感歉意。在天安門升旗落淚，因為看到中國人對國家尊重而感動，而馬來西亞人拼勁全力為國，也感受一樣的感動。蔡恩雨說，「我是馬來西亞人，我一直都很愛馬來西亞」、「我作為馬來西亞人一直都很驕傲」。

相關影片：