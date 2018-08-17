南美飛機炸彈威脅提升 9架客機緊急降落、停飛

智利民航局因為9起飛機炸彈威脅指示在智利、阿根廷和秘魯領空的9架客機，必須緊急降落或停飛，其中包括南美航空和天空航空的客機。圖為南美航空飛機示意圖。（路透）

2018-08-17 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕智利民航局收到11起飛機炸彈威脅，2起確認都是謊報，但另外9個威脅讓當局不敢輕忽，指示在智利、阿根廷和秘魯領空的9架客機，必須緊急降落或停飛，其中至少2架為南美航空班機，至少3架為智利廉航天空航空的客機。

據《路透》報導，智利民航局指出，南美航空2369航班原訂從祕魯首都利馬飛往智利首都聖地亞哥，不得不緊急降落於秘魯南部城市皮斯科。秘魯交通部指出機上沒有人受傷，並且已派遣拆彈小組前往檢查，目前情況已經得到控制。南美航空800航班則從紐西蘭奧克蘭起飛，中途降落於聖地亞哥，安全人員正對其進行調查。

天空航空162航班從聖地亞哥的阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯機場起飛後，正前往智利北方海港城市安托法加斯塔，被迫返回原機場降落。天空航空524航班從阿根廷門多薩起飛，目的地為阿根廷羅薩里奧，如今不得不在聖地亞哥緊急降落。天空航空另一架166航班則因為炸彈威脅，無法從聖地亞哥起飛。

智利民航局表示，南美航空辦公室先前接到了炸彈警告的電話，當局正在追查這些電話的來源。目前飛機上都沒有發現爆裂物，至少有1架班機已恢復飛行。