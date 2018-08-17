相信人性本善 美國情侶檔死在ISIS車下

ISIS在網路公布對杰、羅蘭及其他朋友慘忍輾斃的死亡的畫面（圖擷取自youtube）

2018-08-17 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕國際恐怖組織「ISIS」以恐怖攻擊、殘忍的暴力行徑出名，不過美國有一對情侶，堅持相信人性善良，選擇到中亞國家塔吉克斯坦共和國（Tajikistan）旅遊，卻慘遭ISIS成員駕車殘忍輾死。

綜合外媒報導，上月29日，美國一對情侶杰和羅蘭（Jay Austin and Lauren Geoghegan）兩人將單車寄到非洲，決定來一場單車之旅，在旅行途中行經先前ISIS恐攻的塔吉克斯坦共和國，杰還特地在他們所創立的旅遊網站「Simply Cycling」上表示不擔心，雖然從新聞上會認為他們的世界很可怕，但相信儘管人有時候自私，但大多數時候都是美好又善良的。

好景不常，正和其他旅行者一起騎乘單車在橫跨了世界的屋脊（the roof of the world）的帕米爾高速公路（Pamir Highway）上，這條公路是每個冒險家、旅行者的夢想，沒想到在這裡遭到鎖定，被一輛載有5名恐怖分子的轎車窮追不捨，追上後立即迴轉，他們措手不及被「正面輾過」，所有人付出生命、客死異鄉。

不料ISIS仍不罷手，兩天後便公開一段影片，內容就是那天ISIS對杰、羅蘭及其他朋友慘忍輾斃的死亡畫面，攻擊者還對著鏡頭強調「要殺死不信者」。

據《HEADLINES》報導，這起事件引起各界討論、各大媒體皆大肆報導，《華盛頓郵報》當中的評論說道，他們的死亡是悲慘的，但倘若他們在規劃旅遊行程時更有判斷力一點，其實就可以避免這件事發生。美國國務院官員則表示，上月29日，美國塔吉克斯坦共和國的旅遊警示分級處於最低的1級，代表美國人在該國旅行時應有基本的預防措施。

專家認為，這次襲擊可能是由基層ISIS的恐怖份子所執行，他們說，塔吉克斯坦政府正試圖淡化ISIS的威脅並抓住打擊他們，更表示，沒有一位專家說他們認為這對夫婦不應該去塔吉克斯坦共和國，只是這次襲擊意味著美國人現在應該避開這個國家。