與美多次密商 機密文件揭日本半世紀前擬擁核抗中

美日兩國曾於1960年代晚期密商部署反彈道飛彈系統，此為示意圖。（歐新社）

2018-08-17 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕一份美國政府解密的美日安保高級事務委員會會議記錄顯示，在美蘇冷戰期間，日本曾與美國研議發展反彈道飛彈系統的核武設備，以應對來自中國中程飛彈的威脅。

美國與日本在1961年通過《安保條約》，議定2國任一國遭受武力攻擊時，雙方將採取共同行動，同時允許美軍在日本建立軍事基地，並得以使用這些基地以保障遠東區域和平與安全。

《朝日新聞》報導指出，1960年代晚期，日本政府曾考慮部署ABM反彈道飛彈系統，由於反彈道飛彈系統多數採用核武作為攔截手段，已違反當時日本的非核政策，美日雙方多次密商部署ABM之可能性。

根據會議紀錄，美方在第一次會議上提出「總統級別的資料」，說明ABM反彈道飛彈系統運作情形，日本外交部常務秘書牛場信彥當場表示，日方對此系統是否可對中國的中程彈道飛彈加以攔截表達興趣，雙方在接下來的會議中，正式商討是否在日本境內部署ABM系統。

不過雙方這項協商最終破局，日方在1968年6月第4次會議中，要求不再討論此議題，部署ABM反彈道飛彈系統一事就此作罷，日本至今仍非聯合國認定的「核武擁有國」。