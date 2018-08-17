斷橋已釀38死 專家警告：義大利成千上萬座橋梁都有風險

義大利熱那亞高速公路高架橋崩塌，目前已知至少38死，專家警告，義大利數千座橋梁也都面臨著坍塌的風險。（歐新社）

2018-08-17 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕義大利熱那亞高速公路一處高架橋，於14日發生崩塌事故，當局已確認目前至少38死，目前仍無法掌握還被掩埋在水泥塊下方的人數。專家對此警告，義大利成千上萬座橋梁也都面臨著坍塌的風險。

據《CNN》報導，此前曾傳出死亡人數為39人，義大利民防部發言人下修數據為38死，但有可能會繼續增加。消防官員吉西（Emanuele Gissi）說，他們還不清楚有多少車輛和人被掩埋，而且1輛車內可能坐1個人或5個人，現在唯一的方式就是破壞並移除混凝土。

負責檢查義大利5萬座橋梁的服務公司4EMME主管馬丁內諾（Settimo Martinello）表示，所有在1950年代和1960年代之間，由混凝土建成的義大利橋梁已經到了建築生命的終點。馬丁內諾認為，有數百、數千橋梁存在崩塌的風險，目前確切的數字是未知的，而最大的問題是無法掌握義大利150多萬座橋梁的訊息。

馬丁內諾說，維護這些橋梁的責任分散在地方政府和幾個私人與公共機構，雖然像熱那亞橋梁那樣的坍塌非常罕見，但義大利每年約有15至20座橋梁倒塌。

義大利國家研究委員會建築技術研究所所長奧基烏齊（Antonio Occhiuzzi）指出，義大利成千上萬的橋樑已經超過了它們當初設計的生命週期，他呼籲要對此展開拆除和重建的工作。