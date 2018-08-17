力挺美媒 參院通過決議文捍衛新聞自由

2018-08-17 04:44

〔中央社〕就在美國350家報刊今天同步以社論捍衛新聞自由，反對美國總統川普攻擊媒體是「假新聞」、「人民公敵」之際，聯邦參議院中午也通過決議文，捍衛新聞自由。

參院中午以口頭表決的方式，在無人反對下、一致同意通過這項不具約束力的簡單決議案。這項決議文聯邦眾議院未參與，僅是參院表達自身立場。

決議文文本除細數歷任美國總統如何支持美國憲法第一修正案，捍衛言論自由，也在未點名川普的情況下指出，參院要重申，新聞界不是「人民公敵」，且新聞自由扮演「重要且不可或缺的角色」，並「譴責對新聞自由制度的攻擊」。

美國350家報刊今天團結起來，以社論方式捍衛新聞自由，反擊川普時常攻擊媒體報導「假新聞」及記者是「全民公敵」的說詞。

這項決議案由夏威夷州選出的民主黨籍參議員夏茨（Brian Schatz）及參院少數黨領袖、紐約州參議員舒茲（Charles Schumer）提出，文中還提到，歷史上，只有獨裁專制的政府及領導人才會試圖破壞、審查、壓迫及控制新聞界。

參院目前100個席次中，共和黨占微弱多數的51席。

外界解讀，參院以具體行動，表達美國的立法權對有「第四權」稱號的美國新聞媒體的支持。

美國媒體透過社論反擊川普的行動由波士頓環球報發起，美國媒體更大團結以「無人之敵」（EnemyofNone）為主題標籤、在社群網站串連。

而一向善用推特（twitter）的川普仍不甘示弱推文指出，他最期望美國能有「真正的新聞自由」。

川普仍抨擊媒體，他們是有「愛寫什麼就寫什麼的自由，但大部分都是假新聞」，指責媒體推動政治議題、傷害人，更以PF3R5901.CAP 08/17/18 04:37:37力挺美媒 參院通過決議文捍衛新聞自由〔中央社〕就在美國350家報刊今天同步以社論捍衛新聞自由，反對美國總統川普攻擊媒體是「假新聞」、「人民公敵」之際，聯邦參議院中午也通過決議文，捍衛新聞自由。

參院中午以口頭表決的方式，在無人反對下、一致同意通過這項不具約束力的簡單決議案。這項決議文聯邦眾議院未參與，僅是參院表達自身立場。

決議文文本除細數歷任美國總統如何支持美國憲法第一修正案，捍衛言論自由，也在未點名川普的情況下指出，參院要重申，新聞界不是「人民公敵」，且新聞自由扮演「重要且不可或缺的角色」，並「譴責對新聞自由制度的攻擊」。

美國350家報刊今天團結起來，以社論方式捍衛新聞自由，反擊川普時常攻擊媒體報導「假新聞」及記者是「全民公敵」的說詞。

這項決議案由夏威夷州選出的民主黨籍參議員夏茨（Brian Schatz）及參院少數黨領袖、紐約州參議員舒茲（Charles Schumer）提出，文中還提到，歷史上，只有獨裁專制的政府及領導人才會試圖破壞、審查、壓迫及控制新聞界。

參院目前100個席次中，共和黨占微弱多數的51席。

外界解讀，參院以具體行動，表達美國的立法權對有「第四權」稱號的美國新聞媒體的支持。

美國媒體透過社論反擊川普的行動由波士頓環球報發起，美國媒體更大團結以「無人之敵」（EnemyofNone）為主題標籤、在社群網站串連。

而一向善用推特（twitter）的川普仍不甘示弱推文指出，他最期望美國能有「真正的新聞自由」。

川普仍抨擊媒體，他們是有「愛寫什麼就寫什麼的自由，但大部分都是假新聞」，指責媒體推動政治議題、傷害人，更以英文大寫「誠實獲勝」。

川普仍不改一貫作風說，假新聞媒體變成反對黨，對國家不好，更嘲諷波士頓環球報曾虧損連連，被轉賣多次。（編輯：林治平）