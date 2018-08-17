美神父遭爆性侵孩童 刪除起訴限制聲浪再起

2018-08-17 00:39

〔中央社〕羅馬天主教神父遭爆長期在美國賓州性侵兒童，包括賓州一名州眾議員說，自己孩童時遭神父性侵，這些案例激勵議員推動未來更容易起訴這類案件。

現年47歲的州眾議員羅濟（Mark Rozzi）說，他多年爭取讓自稱孩童時遭性攻擊的人，可有更多時間向賓州警方報案。

羅濟今天接受電話訪問說：「我們要爭取受害人所要的。」大陪審團發現，賓州過去70年間，有301名神父性虐待約1000名孩童。

羅濟說：「你可選擇支持受害人，或孌童癖者。」

全美約41州已取消兒童性侵案的刑事訴訟限制法規。