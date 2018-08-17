NHK：從菲收集的二戰遺骨 均非日軍遺骸

2018-08-17 00:38

〔中央社〕日本厚生勞動省派人在菲律賓收集二次世界大戰期間日本兵的遺骨，保管於菲國，7年前受委託針對這些遺骨進行DNA鑑定的2名專家表示，鑑定結果完全沒有日本人的遺骨。

日本放送協會（NHK）報導，厚勞省委託人在菲律賓收集到的遺骨有311具，分成3部分，委由3名專家進行DNA鑑定，2011年10月公布了一份以其中1名專家所進行的鑑定結果為基礎的檢證報告。

這份報告記載：「遺骨當中將近半數混入看似是菲律賓人的遺骨，但也有看似是日本人的遺骨。」

不過，NHK採訪後得知，當年厚勞省公布檢證報告後，3名專家當中的其他2名專家所做的鑑定結果是可辨識的遺骨幾乎都是菲律賓人的遺骨，沒有日本人的遺骨。

NHK獨家取得的鑑定結果顯示，其中一名專家鑑定了71具遺骨的結果，認為能辨識的遺骨幾乎都是菲律賓人的遺骨，沒日本人的遺骨。另一名專家表示，鑑定了110具遺骨的結果，也認為沒日本人的遺骨。

有關二戰期間戰死於菲律賓的日軍遺骨的收集作業，厚勞省於2009年度後，委託日本的非營利組織（NPO）法人進行收集，但被指出遺骨中可能混了菲律賓人的遺骨，2010年就中斷收集作業。

厚勞省今年5月公布，事隔8年將重啟在菲律賓收集遺骨的作業，但都沒公布上述兩位專家鑑定結果。

有關NPO法人所收集且已被歸還日本的遺骨，因菲律賓已發出證明書，所以厚勞省的說明是，不認為遺骨中有混入菲律賓人的遺骨。

山梨大學教授安達登對NHK表示，進行遺骨DNA鑑定後，都沒日本人的遺骨。他不知厚勞省為何不公布他做的鑑定報告。他認為，厚勞省明明委託了3名專家做鑑定，卻只公布一名專家的鑑定結果，若被認為是操作資訊、企圖掩蓋真相，那也沒輒。

對此，厚勞省表示，2011年公布檢證結果時，只有1名專家的鑑定結果出爐，其他2名專家的結果還沒彙整。公布的結果顯示，收集到的遺骨當中有日本人的遺骨，這也是事實，並沒企圖掩蓋。

今年5月厚勞省表示，2011年的檢證結果顯示，不認為已歸還的遺骨中混有菲律賓人遺骨。厚勞省認為，已被歸還給日本的遺骨都有菲律賓發出的證明，判斷是日本兵的遺骨。

報導說，在菲律賓戰亡的日本人約有52萬人，現在還有37萬人的遺骨還留在當地。日本政府於1957年開始進行收集日軍遺骨的作業，當初有厚勞省官員到場會勘，由菲律賓人類學家判斷是否為日本人的遺骨，共收集了10萬人以上的遺骨。

但後來所獲資訊有限，一年之間收集到遺骨僅數十人的遺骨。厚勞省於2009年起委由NPO法人進行收集遺骨作業，結果收集到的遺骨數大增，2009年度收集到7740人、2010年收集到6289人的遺骨。（編輯：高照芬）