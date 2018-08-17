癌症治療契機！ 美研究：大象「殭屍基因」能殺癌細胞

美國芝加哥大學發布最新研究指出，大象體內名為「LIF6」的「殭屍基因」能夠抗癌。（美聯社）

2018-08-17 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥大學（University of Chicago）發布最新研究指出，大象體內名為「LIF6」的「殭屍基因」能夠殺死癌細胞，這是為何大象很少發生癌症的原因，也為癌症治療法帶來新契機，研究發表在《細胞報告》（Cell Reports）期刊。

綜合外媒報導，科學團隊指出，動物組成的細胞越多，發展成為腫瘤的機會就越高，但這個現象卻不適用於體型龐大的大象，原因在於大象身上的「LIF（ leukaemia inhibitory factor）」系列基因平時並無作用，但當中的「LIF6」基因卻能夠抗癌，這種基因會迫使正在變異的細胞死亡，癌細胞亦如是。

研究作者林奇（Vincent Lynch）指出，醫學已知「LIF」系列基因為白血病抑制因子，能防止骨髓性白血病細胞產生，但當中的「LIF6」基因卻能防止白血病以外的癌症，在實驗中，若人為抑制該基因發揮功能，變異的細胞就能順利成為癌細胞，但將它移植到老鼠體內，老鼠也具有抗癌能力。

研究指出，「LIF6」基因產生的蛋白質可以在細胞內的線粒體中鑽孔，線粒體是細胞的能量中心，若此部分受損細胞將進入自殺程序，學術名詞稱作「細胞凋亡」，除了大象以外，鯨魚、蝙蝠和裸鼴鼠都有天然的抗癌能力，但科學家們現在希望能將大象抵抗癌症的能力應用於人類生物學。

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《細胞報告》期刊