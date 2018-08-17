金庸怒告中國《此間的少年》作者 一審獲判賠836萬

2018-08-17 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕本名查良鏞的武俠小說名家金庸，先前控告中國作家，筆名「江南」的楊治，所著的同人小說《此間的少年》侵權與不正當競爭，中國廣州市天河區人民法院在8月16日作出一審判決，楊治不構成侵犯著作權，但構成不正當競爭，判楊治須賠償查良鏞188萬人民幣（約新台幣836萬元）。

綜合外媒報導，《此間的少年》屬於「 同人小說」的作品，指的是利用原有的漫畫、動畫、小說、影視等作品中的人物角色、故事情節或是背景設定等元素進行的二次創作。

查良鏞指控，他在2015年時發現，在中國出版發行的《此間的少年》，故事裡的角色名稱郭靖、黃蓉、喬峰、令狐沖等等，全部來自他作品《射雕英雄傳》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《神鵰俠侶》中的人物，甚至人物關係、特徵與故事情節都與他的作品情節雷同。

查良鏞認為，楊治未經許可，大量使用他作品的獨創性元素創作出《此間的少年》，並出版發行，嚴重侵犯了他的著作權；另外，楊治也利用作品高知名度，盜用原作人物名稱、人物關係、故事情節等元素，吸引讀者，謀取競爭優勢，獲利巨大，嚴重妨害他對原創作品的利用，構成不正當競爭。

不過，法院認為，整體上《此間的少年》雖然使用了查良鏞4部作品的大部分人名，部分人物的簡單性格特徵、人物關係及部分抽象的故事情節，但《此間的少年》並沒有將故事建立在查良鏞作品的基礎上，基本上沒有提及、重述或是其他方式利用查良鏞作品的具體情節，而是在不同的時空下創作出不同的校園青春作品。

因此，《此間的少年》是楊治重新創作的文字作品，並非根據金庸作品改編的作品，因此並未侵害查良鏞所享有的改編權、署名權、保護作品完整權。

不過，查良鏞的作品與作品元素已經具有極高的知名度與影響力，擁有較高的商業市場價值，而楊治創作的《此間的少年》以此吸引網友關注後出版發行，以獲得版權獲益，行為已具有明顯的營利性質，故楊治與查良鏞在市場上存在競爭關係。

因此法院宣判，楊治和相關出版商應立即停止不正當的競爭行為，停止出版發行小說《此間的少年》，並銷毀庫存書籍；而楊治及出版商應賠償查良鏞經濟損失168萬元（約新台幣747萬元）及查良鏞為制止侵權所支付的合理開支20萬元（約新台幣88萬元）。